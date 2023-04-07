Один человек погиб в результате теракта в Тель-Авиве МДА: погибший и пострадавшие в теракте в Тель-Авиве являются иностранными туристами

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Один человек погиб в результате теракта на набережной в Тель-Авиве, еще пять человек пострадали. Все они являются иностранными туристами. Об этом сообщает пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА).

Обобщение по атаке <...> в Тель-Авиве: медики и парамедики МДА констатировали смерть 30-летнего мужчины и направили в больницы <...> пять пострадавших, которые были задеты автомобилем [террориста]. <...> Все пострадавшие — туристы, — говорится в сообщении медслужбы.

Уточняется, что среди пострадавших три человека получили повреждения средней степени тяжести, двое — легкие увечья. Кроме того, в числе раненых есть двухлетний ребенок.

Инцидент произошел вечером 7 апреля на набережной Чарльза Кора в центре Тель-Авива. Автомобиль въехал в толпу людей, сбил несколько человек, после чего перевернулся. Водитель транспортного средства попытался открыть огонь по людям, но был нейтрализован оказавшимся рядом нарядом полиции.

В МИД Израиля происшествие назвали терактом.