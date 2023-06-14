Один человек погиб в результате стрельбы на полигоне в Японии NHK: один человек погиб, двое пострадали в результате стрельбы на полигоне в Японии

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В Японии один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на полигоне сил самообороны в префектуре Гифу. Об этом сообщает телеканал NHK. По данным СМИ, огонь открыл один из военнослужащих.

Отмечается, что один из трех раненых военнослужащих умер в больнице, не приходя в сознание. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что среди гражданских лиц никто не пострадал.

Стрельба велась из автоматической винтовки. Стрелок — 18-летний военнослужащий — задержан.

Причины происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы и представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Белгородской области произошла стрельба. По данным Минобороны России, двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, пожелавшим принять участие в СВО. В результате погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие уничтожены ответным огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.