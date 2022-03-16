Один человек погиб в результате мощного землетрясения в Японии

Один человек погиб в результате мощного землетрясения, которое произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщило агентство Киодо. Го магнитуда составила 7,3, толчки ощущались в столице страны Токио.

Мощное землетрясение привело к гибели одного человека в городе Сома, — говорится в сообщении.

По информации агентства Reuters, пострадали не менее 69 человек.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду, 16 марта, в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 по Москве). Очаг залегал на глубине 60 километров. В регионе объявлена угроза цунами.

После этого произшло повторное землетрясение магнитудой 5,6.

Толчки ощущались в префектурах на севере и северо-востоке Японии. Сильные волнообразные толчки дошли до столицы страны Токио. Информации о разрушениях не поступало, при этом местные СМИ сообщают о большом количестве пострадавших.

Сообщалось, что более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества. Также сработала система экстренного оповещения ещё об одном новом мощном землетрясении. Людей призывали прятаться под столами.

Также появилась информация, что пожарная сигнализация сработала на аварийной АЭС «Фукусима-1», которая была выведена из строя после землетрясения 10 лет назад.