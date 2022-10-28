Один человек погиб при взрыве в Стамбуле

Фото: sabah.com.tr

В промышленной зоне Стамбула прогремел взрыв. В результате один человек погиб и еще двое пострадали, передает местный телеканал A Haber.

В промышленной зоне Икителли Эсенлер неизвестным образом произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики.

Ранее сообщалось, что в начале октября в Стамбуле произошел взрыв в жилом доме. В результате погибли три человека. Предполагается, что причиной происшествия стала утечка газа.