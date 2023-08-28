Один человек погиб при перестрелке в отеле в турецком Бодруме

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести при перестрелке в отеле курортной провинции Бодрум, сообщает турецкая газета Yeni Şafak. В вооруженном столкновении участвовали как минимум шесть человек. Правоохранители начали расследование.

Конфликт произошел, предположительно, между тремя людьми, которые приехали в отель на автомобиле, и тремя постояльцами, — сообщает издание.

Отмечается, что среди пострадавших 17-летний юноша, а погибшему было 28 лет.

Полиция устанавливает личности нападавших, принимаются меры по их задержанию.

Накануне 26 человек пострадали в провинции Караман на юге Турции. Они находились в туристическом автобусе, попавшем в ДТП. Водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. Трое из раненых, доставленных в государственную больницу Эрменек, в критическом состоянии. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

До этого по меньшей мере 12 человек погибли, 19 пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны. Трагедия произошла ночью 20 августа. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты. Расследование начала прокуратура.