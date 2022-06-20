Один человек погиб и шесть ранены в результате стрельбы в Армении

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Один человек погиб и шесть ранены в результате стрельбы в селе Нигаван Арагацотнской области на севере Армении. По предварительным данным, стрельба велась из охотничьего ружья, пишет Mamul.

Семеро пострадавших были доставлены в различные медучреждения, один из них скончался. Инцидент не содержит политического подтекста, причина — бытовая, — приводит издание сообщение полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. О случившемся в полицию сообщили врачи больницы в Апаране, куда доставили раненых.

По данным Politik.am, участниками стрельбы являются родственники и друзья депутата парламента Армении Матевоса Асатряна и вице-губернатора области Эдгара Парваняна. Оба политика — сторонники партии «Гражданский договор», лидером которой является премьер Никол Пашинян. Издание утверждает, что причиной конфликта стало оскорбление в адрес Пашиняна, после чего родственники членов партии и открыли стрельбу.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в епископальной церкви Святого Стефана в городе Веставия-Хиллз в американском штате Алабама. В результате стрельбы один человек умер на месте, другой — после госпитализации в больницу.