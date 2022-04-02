Один человек погиб, более 30 пострадали при взрыве в ночном клубе в Баку

В результате взрыва, прогремевшего в одном из ночных клубов в центре столицы Азербайджана, погиб по меньшей мере один человек. Более 30 человек получили ранения. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

По данным ведомства, инцидент произошёл 3 апреля около 03:00 по местному времени (02:00 мск) в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Баку.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Как сообщили в Минздраве, госпитализированы 24 человека, состояние шести оценивается как тяжёлое. Ещё семь человек после осмотра отпущены домой.

Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.