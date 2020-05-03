Одессит стал фигурантом уголовного дела за то, что повесил флаг СССР

https://static.news.ru/photo/57f42b94-8d4d-11ea-ab0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/http://imagebroker.com/Global Look Press

Житель села в Одесской области стал фигурантом уголовного дела после того, как вывесил на крыше своего дома советский флаг. Теперь 52-летнему украинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий их пропаганду и символику. Украинская полиция начала расследование. Сам гражданин объяснил свой поступок тем, что таким образом пытался отметить Международный день труда, сообщила пресс-служба управления полиции в Одесской области.

Упомянутый закон летом 2019 года был проверен Конституционным судом (КС) Украины, писал NEWS.ru. Инстанция сообщила, что по своей сущности оба режима были одинаково преступными и использовали тождественные методы репрессивной политики. Кроме того, по мнению КС, и коммунистический, и нацистский режимы являются угрозой для суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины. Оба строя, по мнению суда, категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства.