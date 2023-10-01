Очевидец раскрыл подробности теракта в Анкаре Политолог Дюрре: террористы использовали грузовую машину для теракта в Анкаре

Фото: Денис Соловых/ТАСС

Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре

При совершении теракта в Анкаре злоумышленники использовали небольшую грузовую машину, рассказал NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. По его словам, в настоящее время полиция исследует автомобиль на предмет наличия еще одного взрывного устройства.

Государственные органы приняли решение ограничить извещение по этой теме, особо информации нет. Было двое террористов, они использовали машину, как маленькую «Газель». Сейчас полиция исследует машину, потому что боятся, что внутри может быть еще одно взрывное устройство. Один террорист подорвался, другого убили, ранены двое полицейских, которые охраняли здание, — сказал Дюрре.

Он добавил, что сейчас ведется расследование теракта, однако в закрытом формате. Результаты будут обнародованы позднее, заключил Дюрре.

Взрыв в турецкой столице произошел утром 1 октября. Глава МВД республики Али Ерликай заявил, что его организовали двое террористов. По словам министра, один из нападавших совершил самоподрыв, а второй был нейтрализован после нападения. В ходе перестрелки были ранены двое полицейских, угрозы их жизни нет.

Квартал, где прогремел взрыв, оцепили. К месту ЧП были направлены многочисленные силы безопасности и медицинские бригады, также прибыли сотрудники президентской охраны.