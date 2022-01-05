Очевидцы сообщили о начале боёв в Алма-Ате — повсюду стрельба

Жители Алма-Аты сообщают о начале боёв в городе, пишет Sputnik. Повсюду слышна стрельба, причём, по их словам, речь уже не о резиновых пулях, но официально эту информацию пока не подтвердили. Видео с места публикует Telegram-канал Baza: на кадрах видно, как женщины разбегаются и кричат от страха, на заднем фоне слышны взрывы. Мужчина, который вёл съёмку, показал, что прямо на дороге лежит труп, кто-то плачет. На другом ролике, судя по голосам, взрослые мужчины пытаются спрятаться от стрельбы. Они с разбегу запрыгивают в кусты.

В Алма-Ате началась война — повсюду слышны звуки стрельбы. И это уже не резиновые пули, — пишет Baza.

Силовики вышли на улицы Алма-Аты и начали «антитеррористическую операцию», о которой вечером 5 января объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В своём обращении к гражданам Казахстана он отметил, что обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие стране в преодолении «террористической угрозы». Он уточнил, что аэропорт Алма-Аты и пять самолётов, в том числе иностранных, были захвачены террористами.

По словам президента, под Алма-Атой подразделения ВДВ Минобороны Казахстана ведут бои против бандитов. Токаев пообещал защитить свой народ от «террористических банд», которые берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране, мародёрствуют, грабят и нападают на силовиков.

5 января на территории всей страны был введён режим ЧП. Это означает, что во всех населённых пунктах вводится комендантский час с 23:00 до 07:00, были созданы комендатуры во главе с начальниками полиции, запрещены все массовые мероприятия, установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Ранее стало известно, что протестующие в Алма-Ате пробрались в арсенал Комитета национальной безопасности. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как гражданские лица разбирают ящики с патронами, на полу лежат бронежилеты, а один из протестующих держит в руках что-то напоминающее снаряд от гранатомёта.