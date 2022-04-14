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Мир

Неудачную попытку США связаться с Шойгу объяснили отсутствием силы воли

Депутат Красов объяснил неудачную попытку Пентагона связаться с Шойгу отсутствием силы воли
13:40, 14 апреля 2022
Неудачную попытку США связаться с Шойгу объяснили отсутствием силы воли Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с NEWS.ru связал неудачную попытку главы Пентагона Ллойда Остина провести телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу с «отсутствием силы воли и желания американских коллег». По его словам, когда США сильно нужно было дозвониться до министра обороны РФ, они всегда делали это по установленным каналам связи.

Когда американцам сильно припекало, они всегда, используя установленные каналы связи, могли дозвониться до нашего министра обороны. А сейчас это очередной отмаз американской стороны, — полагает Красов.

Он добавил, что если у США есть желание связаться с российской стороной, то они ищут пути решения, но, видимо, сейчас такого желания нет.

На просьбу прокомментировать информацию об ухудшении состояния здоровья Сергея Шойгу Красов заявил, что «слухи не комментирует».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что Остин пытался связаться с Шойгу менее недели назад, но попытка потерпела фиаско. В Пентагоне уверяют, что попытки дозвониться до Шойгу и начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова предпринимаются с самого начала спецоперации РФ на Украине, но они оканчиваются безуспешно.

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