«Очередной блеф»: эксперты оценили планы Саакашвили вернуться в Грузию

Заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о планах вернуться на родину, чтобы участвовать в борьбе за власть, является блефом . Такое мнение в беседе с Pravda.Ru, высказал заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. По словам эксперта, если политик вернётся на родину, то при пересечении границы ему грозит арест, поскольку в Грузии в отношении него заведено несколько уголовных дел, по некоторым из которых он уже приговорён к лишению свободы.

Если он вернётся, то сразу же попадёт под действие собственного заочного приговора и окажется в местной тюрьме. Так что скорее мы имеем дело с очередным блефом, — сообщил Новиков.

Он также сомневается, что в Грузии Саакашвили удалось бы вернуться в политику и стать влиятельным лидером. По его словам, пока экс-президент отсутствовал, в стране сложился круг влиятельных лидеров как во власти, так и в оппозиции, которые не хотели бы его возвращения.

Также считает несбыточными планы экс-президента Грузии ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. Он уверен, что несмотря на то что Саакашвили до сих пор является влиятельным лидером в изгнании, на родину он вряд ли вернётся.

У него есть партия, которая ему лояльна и на него ориентируется. Его мнение интересует часть избирателей. Так что он остаётся влиятельным лидером. Но я думаю, что вероятность его возвращения в страну не очень велика, — сказал Силаев.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил на своей странице в Facebook о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. Как сообщает политик, он планирует приехать 2 октября для наблюдения за ходом выборов в муниципальные органы власти. Вместе с тем Саакашвили пригласил всех своих соотечественников, проживающих за пределами республики, приехать на родину.