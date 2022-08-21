Очередной американский политик прибыл с визитом на Тайвань Губернатор штата Индиана прибыл с рабочим визитом на Тайвань

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор штата Индиана, представитель Республиканской партии США Эрик Холкомб прибыл с рабочим визитом в Тайбэй. В ходе визита политик с делегацией планирует обсудить возможности партнёрства с Тайванем и Южной Кореей, о чем он сообщил в Twitter.

Я приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку, посвящённую экономическому развитию Тайваня и Южной Кореи. В Индиане расположены 10 тайваньских и 12 южнокорейских предприятий. <...> Наша делегация планирует провести неделю во встречах и переговорах с представителями власти, образовательных учреждений и бизнеса, чтобы усилить связи Индианы с Тайванем и Южной Кореей, — написал Холкомб.

Политик подчеркнул серьёзность намерений сотрудничать с Тайванем и Южной Кореей, заявив, что это поможет развитию его штата. Холкомб обратил внимание на важность сотрудничества с «глобальными партнёрами», поскольку они «создают бизнес завтрашнего дня и помогают Индиане двигаться вперёд».

Ранее сообщалось, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси привел к обострению отношений между США и Китаем. Пекин объявил о введении контрмер в отношении Вашингтона. В частности, отменил телефонные разговоры между силовыми ведомствами и приостановил сотрудничество в сфере борьбы с международной преступностью.

Спустя несколько дней после визита Пелоси Тайвань посетила делегация конгрессменов из США, состоящая из пяти человек и возглавляемая сенатором Эдом Марки. В планы законодателей вошла встреча с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву, а также переговоры с членами комитета по иностранным делам и обороне.