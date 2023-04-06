«Очень обидно»: политолог отреагировал на вступление Финляндии в НАТО Политолог Суздальцев назвал вступление Финляндии в НАТО обидным для России

Фото: nato.int

Тобиас Бильстрем (министр иностранных дел Швеции) с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Вступление Финляндии в НАТО должно быть очень обидным решением для России, особенно для Санкт-Петербурга, где всегда стремились поддерживать добрососедские отношения и считали важным финский вопрос, считает политолог НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Комментируя ситуацию РИАМО, он пояснил, что это общая тенденция на Западе.

Для нас, учитывая, что наше руководство из Санкт-Петербурга, где всегда финский вопрос был очень важным, и наш президент всегда имел прекрасные отношения со всеми президентами Финляндии, это, конечно, очень обидно. Но это ведь общая тенденция. Теперь и Германия, которую мы победили, посылает против нас свои танки, — отметил эксперт.

По словам эксперта, решение Финляндии о вступлении в НАТО стало следствием начала специальной военной операции на Украине. Он объяснил, что страны Запада изначально игнорировали все предпосылки к началу украинского конфликта, из-за чего характеризуют действия России как «немотивированную и неспровоцированную агрессию».

Политолог уточнил, что Финляндия во времена СССР являлась связующим звеном с Западом. За счет этого стране быстро удалось достичь высокого жизненного уровня. Кроме того, Финляндия не выступала против СССР даже на голосованиях в ООН, избегая любых провокаций.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее передал США документ о присоединении к НАТО. Формальная процедура присоединения страны к Альянсу завершена, документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах.