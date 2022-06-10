«Очень для нас печально»: названа опасность американских ракет М270 MLRS Военный Артамонов: американские ракеты М270 MLRS опасны своим маневрированием

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M270 MLRS — американская универсальная пусковая установка

Американские ракеты М270 MLRS, которые США намерены отправить Украине, опасны своим маневрированием, сообщил военный обозреватель издания Pravda.Ru Александр Артамонов. Такие боеприпасы имеют условное название Precision Strike Missile — «ракета точного удара», добавил он.

Очень для нас печально, если такие поставки состоятся. Потому что все боеприпасы калибра 227 мм для 270 MLRS обладают хорошими возможностями самонаведения и маневрирования на маршруте, — сказал Артамонов.

Он также отметил европейскую модификацию ракет, которую готова поставлять Германия. Пробить оборону она не может, но попадать будет, так как может маневрировать в полете и имеет связь с оператором, сообщил обозреватель.

Кроме того, он рассказал о британской переносной зенитно-ракетной установке Starstreak. Она располагает опознаванием «свой-чужой» и двухступенчатым топливным двигателем, а вольфрамовый сердечник может пробивать броню.

Но у нас есть шанс бесплатно получить трофейную установку и ознакомиться с вражескими технологиями, — заключил Артамонов.

3 июня стало известно, что реактивные системы залпового огня M270 MLRS передаст Украине Великобритания. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии до 80 км, указал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как отметили в ведомстве, они смогут сильно повысить возможности ВСУ.