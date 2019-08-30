Ya’ll this is my full hand :) all of my fingers are long

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На своих страницах в соцсетях парень выкладывает видео , где он сбивает пальцем бутылку, гладит собаку или играет в приставку.

Ранее News.ru сообщал, что шесть пальцев на ноге американской звезды Интернета и фотомодели Ким Кардашьян обнаружили её подписчики в Instagram.