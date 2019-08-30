Двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина удивил пользователей социальных сетей снимками и видеороликами со своим очень длинным пальцем.
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#meme #longthumb My thumb is a damn SWORD
Длина этой части тело у парня достигает 13 см. Он не знает, почему фаланги настолько непропорциональные. Однако это не мешает американцу с удовольствием показывать палец окружающим.
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Ya’ll this is my full hand :) all of my fingers are long
На своих страницах в соцсетях
парень выкладывает видео, где он сбивает пальцем бутылку, гладит собаку или играет в приставку.
Ранее News.ru сообщал, что шесть пальцев на ноге американской звезды Интернета и фотомодели Ким Кардашьян обнаружили её подписчики в Instagram.