Очаг заражения британским штаммом коронавируса нашли в Японии

https://static.news.ru/photo/d472c54e-6372-11eb-9c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минздрав Японии сообщил об обнаружении очага заражения новым штаммом коронавируса. Это три инфицированных человека в префектуре Сайтама, которые общались с мужчиной, заражённым британским штаммом.

На сегодня в стране зарегистрировано уже 64 случая заражения новой мутацией болезни. Все больные находятся под наблюдение медиков, сообщает Nikkei. Накануне британский штамм был обнаружен в 17 турецких городах. До этого штамм нашли в сточных водах австрийской Вены.

Новый опасный штамм выявлен уже в 70 странах. В России серьёзного распространения новой мутации не наблюдается.

Британский штамм коронавируса был обнаружен в декабре прошлого года. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Узбекистане выявлен британский штамм COVID-19, следует из сообщения пресс-службы Минздрава республики.