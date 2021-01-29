Очаг заражения британским штаммом коронавируса нашли в Японии

Минздрав Японии сообщил об обнаружении очага заражения новым штаммом коронавируса. Это три инфицированных человека в префектуре Сайтама, которые общались с мужчиной, заражённым британским штаммом.
На сегодня в стране зарегистрировано уже 64 случая заражения новой мутацией болезни. Все больные находятся под наблюдение медиков,
Новый опасный штамм выявлен уже в 70 странах. В России серьёзного распространения новой мутации не наблюдается.
Британский штамм коронавируса был обнаружен в декабре прошлого года. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Узбекистане выявлен британский штамм COVID-19, следует из сообщения пресс-службы Минздрава республики.