Оценена вероятность референдума о независимости Шотландии Профессор Ерёмина оценила вероятность референдума о независимости Шотландии

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Доктор политических наук, профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с NEWS.ru оценила вероятность нового референдума о независимости Шотландии. По ее мнению, сейчас не самое удачное время для этого, поскольку ситуация более чем запутанная и шотландское население не может определиться со своим выбором. Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны.

Этот вопрос не стоит выносить на повестку. Тем не менее не стоит забывать, что это традиционная позиция шотландских националистов. Они не отказывались от идеи независимости, от того, что нужно проводить референдум. Для них эта задача должна быть реализована: столько раз проводить референдум, сколько понадобится решить вопрос в пользу независимости. С учетом того что сейчас происходит, население разделено примерно 50 на 50, но без учета группы сомневающихся, тех, кто не знает, какое решение лучше принять, — объяснила Ерёмина.

Она напомнила, что шотландцы в свое время получили отказ от Бориса Джонсона на проведение второго референдума. В этой связи позиция британского премьера вряд ли изменится.

Прошло не так много времени. Сначала была задача провести референдум по поводу Brexit, он был проведен, возникла ситуация, когда шотландцы были недовольны этим выбором и протестовали. На фоне этих событий если был бы проведен второй референдум о независимости, то легко можно было бы ожидать, что чаша весов склонилась в сторону независимости. В текущих условиях с учетом сомневающихся в изменениях во внешней политике трудно людям определиться. Не думаю, что Джонсон изменит свою позицию в текущем периоде времени, — полагает Ерёмина.

Представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Джонсон попал под огонь критики после того, как выяснилось, что в 2021 году, в разгар общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса, в резиденции правительства страны на Даунинг-стрит проводились вечеринки.