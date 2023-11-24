Оценена вероятность применения НАТО затопленного на Балтике химоружия Военэксперт Дандыкин: использовать затопленное на Балтике химоружие опасно

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Использование в военных целях блоком НАТО химоружия, которое было затоплено в Балтийском море, опасно из-за его состояния, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. При этом в ситуации, когда оружие используется для учений, эксперт не видит ничего предосудительного.

У нас действует конвенция о запрещении химического оружия, хотя ее не все прописали. Мы фактически полностью свое уничтожили, закончили. Этот запрет действует. Потом, его состояние — прошло столько времени. Это чревато. Пусть тренируются, во всяком случае это интересный момент на фоне тех учений, которые они пытаются отрабатывать, обороняясь от нас, а по факту наступать в Финском заливе и так далее. Если за этим ничего пагубного нет, можно только приветствовать, — сказал Дандыкин.

Специалист добавил, что на территории Балтийского моря затоплено много оружия. В том числе на дне хранится оружие, которое нацистская армия Германии во время Великой Отечественной войны не решилась использовать против СССР.

В Балтийском море затоплено не только химическое оружие, но и много чего другого. Фашисты не решились применять химическое оружие против СССР. Если у них возникло такое желание с точки зрения заботы об экологии, как говорится, флаг им в руки и барабан на шею, особенно в зоне их ответственности. В районе Дании и Финляндии немцы усиленно это дело топили, — заявил Дандыкин.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило страны НАТО и ЕС о «плачевных последствиях», к которым приведет подъем затопленного химического оружия со дна Балтийского моря. В дипведомстве настаивают, что вопрос должен обсуждаться Комиссией по защите морской среды района Балтийского моря ХЕЛКОМ.