Оценена вероятность переговоров Лукашенко с Ким Чен Ыном о ядерном оружии Политолог Клинцевич исключил переговоры Лукашенко и Ким Чен Ына о ядерном оружии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не имеет тем для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил NEWS.ru руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его мнению, главы государств не планируют обсуждать вопросы размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Не думаю, что Лукашенко собирается встретиться с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР находится на Дальнем Востоке и осматривает объекты, оттуда уедет поездом, а Лукашенко находится в Европейской части России. Это разные пространства и я, честно говоря, пока не вижу у них точек для общения, — считает Клинцевич.

Политолог отметил, что Белоруссия является главным стратегическом партнером РФ, а президент России Владимир Путин на переговорах с Лукашенко может обсудить недавние совместные учения.

В Белоруссии находится совместная группировка для отражения возможных провокаций со стороны Европы, в том числе Польши. Там размещается наше тактическое ядерное оружие. Очень большая повестка для обсуждения, — добавил Клинцевич.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта. В четверг, 14 сентября, самолет Лукашенко приземлился в России.