https://static.news.ru/photo/3afc0cf0-27cc-11ea-b403-fa163e074e61_660.jpg Александр Грановский Фото: Александр Грановский/facebook.com

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) провели обыски у экс-депутата Рады Украины Александра Грановского (член «Блока Петра Порошенко») и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук.

Обыски проводили по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата в этом же округе Александра Грановского, — пишет Страна.ua.

Издание сообщает, что обыски проходили в рамках расследования по заявлению депутата Рады от партии «Слуга народа» Куницкого.

Как ранее писал NEWS.ru, менеджер проектов Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил, что в их офисе проходят обыски.