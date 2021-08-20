Обыкновенный Афган: новая война и старая история

Талибы (движение запрещено в России) находились у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. После 20-летнего перерыва они вернулись и вновь взяли под контроль всю страну. Согласно последним заявлениям, сегодня талибы менее радикальны, но люди всё равно в панике бегут из страны и погибают. Становятся жертвами давки и перестрелок в аэропорту Кабула. Взбираются на улетающие самолёты и падают вниз. Так чем же вызван такой ужас? Чем обернулось правление талибов 20 лет назад и чего ждать теперь? Актуальная информация и события прошлого, интервью местной жительницы и экспертов, всё это — в материале NEWS.ru.