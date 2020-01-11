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Президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы государства.

Об этом сообщил экс-премьер Абхазии Шамба. Именно он зачитал оппозиционерам заявление Хаджимбы. В свою очередь вице-президент Абхазии Барциц подтвердил эту информацию. По его словам, Хаджимба сделал это, чтобы сохранить стабильность...