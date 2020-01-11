Валерий Бганба Валерий Бганба Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Председатель оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба заявил, что, согласно Конституции Абхазии, обязанности главы республики должен исполнять премьер-министр Валерий Бганба. Об этом сообщает «Интерфакс».

По конституции, исполнять обязанности до выборов должен премьер-министр, — заявил Шамба.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы государства. Глава республики сделал это, чтобы сохранить стабильность в стране.

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