Politico: запуском станции «Луна-25» Россия начала новую космическую гонку

Фото: «Роскосмос»

Запустив межпланетную автоматическую станцию «Луна-24», Россия начала новую комическую гонку с США, пишет издание Politico. Успешная посадка на спутнике Земли и последующие исследования помогут РФ значительно продвинуться в строительстве лунной базы вместе с Китаем, считает эксперт Тим Маршалл.

Если им это удастся, это будет огромное технологическое и научное достижение, — констатировал Маршалл.

США стараются не отставать от конкурентов, поэтому в планах страны отправить астронавтов на Южный полюс Луны уже в конце десятилетия. При этом NASA не беспокоится о достижениях России, сомневаясь в том, что все намерения РФ будут реализованы, говорится в материале.

«Луна-25» стала первой за последние 50 лет российской миссией на спутник Земли. При этом РФ остается одной из трех стран, которым удалось успешно посадить свои аппараты на Луну. Также в этот список входят США и Китай.

Ранее российская ракета «Союз 2.1б» стартовала с космодрома Восточный со станцией «Луна-25». Разгонный блок «Фрегат» должен отсоединиться от третьей ступени ракеты через девять минут после старта. В пути станция будет находиться почти пять суток. Предполагается, что посадка на Южном полюсе Луны состоится 21 августа.