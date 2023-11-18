Разыскиваемого Интерполом хорватского наркобарона задержали в Турции В Стамбуле задержали главаря наркокартеля, разыскиваемого Интерполом за убийство

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Полиция Стамбула в ходе операции «Картель-2» задержала главаря международного наркокартеля, гражданина Хорватии Ненада Петрака, объявленного в розыск Интерполом, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в Twitter (X). По его словам, группировка, лидером которой является задержанный, действует в девяти странах и причастна к контрабанде запрещенных веществ из Южной Америки в Европу.

Разыскиваемый Интерполом глава международной наркогруппировки, гражданин Хорватии Ненад Петрак задержан в Стамбуле в районе Ускюдар в ходе проведенной операции «Картель-2», — написал он.

Ерликая отметил, что Интерпол разыскивал Петрака по «красному бюллетеню» за убийство. Глава МВД поблагодарил сотрудников стамбульских правоохранительных органов и спецслужб за проделанную работу.

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