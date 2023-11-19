Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная» Победительницей в конкурсе «Мисс Вселенная» стала 23-летняя модель из Никарагуа

Фото: Rodrigo Sura/EPA/ТАСС

Мисс Никарагуа Шейннис Паласиос во время дефиле в национальных костюмах на конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2023»

Победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная» стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейнис Паласиос, сообщили организаторы в соцсети Twitter (X). «Мисс Австралия» Морайя Вилсон заняла третье место, на втором — «Мисс Таиланд» Антония Порсильд. Финал конкурса проходил в Сальвадоре, следующий, по словам организаторов, пройдет в Мексике.

Шейнис Паласиос стала Мисс Вселенной 2023, — говорится в сообщении.

Россиянка Маргарита Голубева вылетела из конкурса «Мисс Вселенная», не попав в двадцатку финалисток, куда прошли в том числе трансгендерная женщина из Португалии и модель плюс-сайз из Непала.

В октябре на конкурсе «Мисс Португалия» впервые за всю историю этого государства победительницей стала трансгендерная женщина. Корону вручили 28-летней Марине Мачете, которая родилась мужчиной. Позднее девушка стала участницей «Мисс Вселенная».

В январе сообщалось, что обладательницей короны конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль. Второе место заняла представительница Венесуэлы Манду Дудамель, третье — конкурсантка из Доминиканской Республики Андреина Мартинез.