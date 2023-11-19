Победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная» стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейнис Паласиос, сообщили организаторы в соцсети Twitter (X). «Мисс Австралия» Морайя Вилсон заняла третье место, на втором — «Мисс Таиланд» Антония Порсильд. Финал конкурса проходил в Сальвадоре, следующий, по словам организаторов, пройдет в Мексике.
Шейнис Паласиос стала Мисс Вселенной 2023, — говорится в сообщении.
Россиянка Маргарита Голубева вылетела из конкурса «Мисс Вселенная», не попав в двадцатку финалисток, куда прошли в том числе трансгендерная женщина из Португалии и модель плюс-сайз из Непала.
В октябре на конкурсе «Мисс Португалия» впервые за всю историю этого государства победительницей стала трансгендерная женщина. Корону вручили 28-летней Марине Мачете, которая родилась мужчиной. Позднее девушка стала участницей «Мисс Вселенная».
В январе сообщалось, что обладательницей короны конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль. Второе место заняла представительница Венесуэлы Манду Дудамель, третье — конкурсантка из Доминиканской Республики Андреина Мартинез.