«Объявили конкурс»: Лавров о 18 сценариях ответа на действия России

Американские спецслужбы, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая заявила, что США разработали 18 различных сценариев ответа Москве. Его слова передаёт РИА Новости.

Могу только дополнительно предположить... Вроде бы у Соединённых Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс, — прокомментировал Лавров заявление Нуланд.

15 января Нулaнд сообщила, что США подготовили 18 cценариев действий на случай российского вторжения на Украину. По её словам, Вашингтон и союзники готовы причинить Роcсии «острую боль». Представитель Госдепа также подчеркнула, что стороны ещё не начинали cерьёзную дискуссию по гарантиям безопасности.

Ранее представитель администрации Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердили появившуюся в CNN информацию о якобы подготовке Россией оперативной группы для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну.