Объяснены названия российского оружия «МК»: российские ЗРК в НАТО называют на букву г

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ

Военные НАТО стали менять официальные названия российских и советских зенитно-ракетных комплексов, обратили внимание журналисты MK.RU. В Альянсе всем им присвоили названия на букву г: комплексы противовоздушной обороны С-300ВМ стали «Гладиаторами», «Антеи-2500» — «Гигантами», а «Буки» — «Гризли». Журналисты объяснили, что такая практика появилась в период холодной войны, таким образом в НАТО определяли кодовые обозначения по каждой стране.

Все российские ракеты класса «земля — земля» теперь в НАТО начинаются на букву с. Так, ракеты для «Тополя» в Альянсе называют «Серпами», «Метеориты» — «Скорпионами», а Р-36М «Воевода» — «Сатаной».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское высокоточное оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а также значительно превосходят их по тактико-техническим характеристикам. По его словам, многие образцы отечественного арсенала будут определять завтрашний день вооруженных сил. Глава государства отметил, что во всем мире российские вооружения ценятся среди военных профессионалов «за надежность, качество и главное — высокую эффективность».