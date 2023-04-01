Осужденного за пытки мирных людей украинского бойца убили под Артемовском «Страна.ua»: осужденного за пытки украинского бойца Ляшука ликвидировали под Артемовском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука уничтожили под Артемовском, сообщило украинское издание «Страна.ua». В 2017 году Ляшук был осужден по обвинению в пытках и других издевательствах над мирными жителями.

О гибели Ляшука также сообщил экс-депутат Андрей Лозовой. Обстоятельства смерти Ляшука выясняются.

В батальоне «Торнадо» Ляшук носил позывной Моджахед. Он является гражданином Белоруссии. Само подразделение было расформировано в 2015 году.

В апреле 2017 года суд в Киеве приговорил Ляшука и еще 11 бойцов батальона «Торнадо» к 10 годам лишения свободы по обвинению в пытках и издевательствах над мирными людьми. Ляшук вышел на свободу по «закону Савченко» задолго до начала российской спецоперации на Украине.

Ранее стало известно о гибели на Украине ливанского наемника, участвовавшего в боях на стороне ВСУ. Погибший Ахмед Умар Закария, служивший в инженерном корпусе украинской армии, предположительно, попал под обстрел. Как сообщало издание An-Nahar, отец наемника женат на украинке, также на Украине проживает его семья.