Обвиняемым по делу MH17 отказались предоставить иммунитет комбатанта

https://static.news.ru/photo/b91ee7a0-ab12-11ea-a4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году не могут претендовать на иммунитет комбатанта (категория, под которой в международном праве понимают ополченцев). Об этом заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда.

Суд по делу о крушении рейса MH17 идёт с 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство. Пулатова на процессе представляет группа адвокатов, остальных судят заочно.

Ранее адвокаты россиянина заявили, что хотят поставить вопрос о правомочности рассмотрения дела в отношении её подзащитного, так как он, вероятно, может претендовать на иммунитет комбатанта как участник вооруженного конфликта на востоке Украины.

Говоря о невозможности признать обвиняемых комбатантами, прокурор Вард Фердинандуссе пояснил, что такой статус присваивается лицам при соблюдении пяти принципов в соответствии с Женевской конвенцией. Так, они должны доказать, что боролись за государство в международном конфликте, что они находились под командованием государства, что на них распространялась военно-дисциплинарная система в соответствии с гуманитарным правом, что они имели знаки отличия от гражданских лиц и что они в целом действовали в соответствии с гуманитарным правом.

Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов, они подлежат преследованию как обычные граждане, — заключил прокурор.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут рассекретить данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing 777. При этом американская сторона дала возможность голландским прокурорам в конфиденциальном порядке ознакомиться с этой информацией.