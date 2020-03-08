https://static.news.ru/photo/6c826664-623e-11ea-988c-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар рассказала о мерах наказания, которые предусматривает закон, для обвиняемых по делу о крушении лайнера Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17. По её словам, фигурантам дела грозит пожизненное тюремное заключение.

Такой вывод она сделала из выдвинутых обвинений, передаёт ТАСС.

Максимальным наказанием по выдвинутым обвинениям является пожизненное заключение, — подчеркнула она.

Ответственными за катастрофу названы россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, украинец Леонид Харченко. Как отметили в голландской прокуратуре, всем четверым грозит пожизненное заключение.

По версии Совместной следственной группы (ССГ), пассажирский самолёт сбила установка 53-й зенитно-ракетной бригады Вооружённых сил России из города Курска, которая якобы находилась в Донецкой области. Россия полностью отрицает как причастность к трагедии, так и участие своей армии в конфликте на юго-востоке Украины.

Российский МИД назвал голословными обвинения ССГ, которую возглавляют голландцы. Заместитель генпрокурора Николай Винниченко заявил, что международная группа следователей отвергла данные с российских радаров и документацию, которая якобы подтверждает, что Boeing поразила украинская ракета.

Как писал NEWS.ru, катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 года. Самолёт летел из Амстердама в Куала-Лумпур.