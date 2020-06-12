Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский имеет право на крупную пенсию

https://static.news.ru/photo/02c8ce6a-acd1-11ea-a797-fa163e074e61_660.jpg Дерек Шовин, Фото: Hennepin County Sheriff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда имеет право получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить $1,5 млн.

Как сообщает телекомпания CNN право на пенсию у бывшего полицейского никто не отберёт, даже в случае, если его признают виновным в убийстве второй степени. Таковы законы штата штат Миннесота.

Отмечается, что Шовин в случае выхода на заслуженный отдых в 55 лет с учётом различных надбавок может получать пенсию в размере $55 тыс. в год.

Шовину предъявлено обвинение по трём пунктам: убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния, непредумышленное убийство второй степени из-за халатности, создающей необоснованный риск. Полицейскому грозит многолетнее заключение в случае, если его вина будет доказана.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Один их полицейских, предположительно Дерек Шовин, надавил задержанному на горло и держал так несколько минут. Позже Флойд скончался.