Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский имеет право на крупную пенсию

Бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда имеет право получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить $1,5 млн.
Как
Отмечается, что Шовин в случае выхода на заслуженный отдых в 55 лет с учётом различных надбавок может получать пенсию в размере $55 тыс. в год.
Шовину предъявлено обвинение по трём пунктам: убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния, непредумышленное убийство второй степени из-за халатности, создающей необоснованный риск. Полицейскому грозит многолетнее заключение в случае, если его вина будет доказана.
Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Один их полицейских, предположительно Дерек Шовин, надавил задержанному на горло и держал так несколько минут. Позже Флойд скончался.
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