Обвиняемому по делу MH17 не стали переводить на русский большую часть досье

https://static.news.ru/photo/3a6b4fae-ab29-11ea-b344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что обвиняемому по делу о крушении рейса MH17 Олегу Пулатову нужно переводить на русский не всё досье дела, а лишь самые необходимые части. Ранее на невозможность ознакомиться с материалами на родном языке обращали внимание адвокаты россиянина.

Защитник Пулатова Сабине тен Дуссхате отмечала, что десятки тысячи страниц дела с «чувствительным и сложным содержанием» невозможно обсудить с подзащитным по телефону, нужна личная встреча, что невозможно из-за ограничений по COVID-19. Адвокат указывала, что непереведенная часть составляет где-то 39 тысяч страниц, и Пулатов не смог бы их прочитать.

В конце концов, правило состоит в том, что переводить нужно только необходимые части досье, — сообщил прокурор.

По его мнению, остальной частью перевода должен озаботиться сам обвиняемый.

Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня. По делу проходят четыре фигуранта. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство. Пулатова на процессе представляет группа адвокатов, остальных судят заочно.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда заявил, что обвиняемые по делу о крушении лайнера не могут претендовать на иммунитет комбатанта (категория, под которой в международном праве понимают ополченцев).