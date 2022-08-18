Обвиняемого в отмывании денег россиянина Дубникова экстрадировали в США Обвиняемого в отмывании денег россиянина Дубникова экстрадировали из Нидерландов в США

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россиянина Дениса Дубникова, обвиняемого в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, экстрадировали в США. Об этом сообщается в заявлении американского Министерства юстиции, которое выполняет также функции генпрокуратуры. Дубников был задержан в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу США.

По информации минюста, 29-летний россиянин был экстрадирован в США «на этой неделе». В среду, 17 августа, он предстал перед судом в городе Портленд, штат Орегон. Ориентировочно, 4 октября начнется рассмотрение его дела жюри присяжных.

Если Дубников будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тбремного заключения.

Ранее сообщалось, что Дубникова задержали по подозрению в отмывании денег для киберпреступников. В начале ноября россиянину был запрещён въезд в Мексику, после чего он был оттуда направлен в Амстердам.

Издание The Wall Street Journal написало, что россиянина обвиняют в отмывании денег для группировки киберпреступников, называющей себя Ryuk, за что он получил вознаграждение в размере $400 тысяч биткоинами. По утверждению издания, Ryuk может быть виновна в серии атак на американскую систему здравоохранения в 2020 году, когда были применены вирусы-вымогатели. По словам газеты, киберпреступники якобы получили от жертв атак миллионы долларов.