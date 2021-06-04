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Обвинившего Берлин и Париж в потере Крыма главу СНБО высмеяли на Украине

22:49, 04 июня 2021
Фото: Ilya Galakhov/Russian Look/Global Look Press

Читатели агентства УНИАН раскритиковали слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за возвращение Крыма в состав России.

Секретарь СНБО ранее заявил, что к возвращению Крыма в состав России привёл отказ Парижа и Берлина Киеву в плане действий по членству в НАТО, датированный 2008 годом.

Некоторые читатели в комментариях посчитали, что Данилов был нетрезв, когда озвучивал эту версию.

Россия должна платить Украине репарации за Майдан, Германия — за Гитлера, Франция — за Наполеона, Грузия — за Сталина, Белоруссия — за недостаточное участие в партизанской борьбе против фашистов, прибалты — за недостаточную поддержку инициатив Зеленского и Порошенко. Скоро полный перечень должников будет опубликован. Суммы, подлежащие оплате, будут оглашены СНБО позднее, — пошутил один из пользователей.

Другие также не без юмора восприняли слова Данилова: «Со своими претензиями к НАТО, США, Германии и Франции останутся на мели. Бездари!», «Считаю, что нужно ввести санкции против Франции и Германии. И конфисковать их имущество на территории Украины. А Меркель и Макрона внести на „Миротворец“, подать в розыск и закрыть въезд», «На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?».

Ранее стало известно, что Франция и Германия должны понести ответственность за то, что Крым в 2014 году стал территорией России. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он считает, что когда одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто обеспокоенным.

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