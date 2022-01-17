Обвинение попросило арестовать Порошенко с возможностью внесения залога

Прокурор попросил Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд гривен ($35,7 млн) по делу о госизмене, следует из ходатайства. Как сообщает РИА Новости, обвинение также потребовало от Порошенко сдать паспорта.

Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог... в размере один миллиард гривен, — заявил он.

При этом сторона обвинения попросила суд обязать экс-президента сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.

Накануне пресc-служба украинского Госбюро расследований передала, что Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о гоcударственной измене. 17 декабря прошлого года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экc-президента был заранее cпланирован.

Ранее стало известно, что Печерский суд Киева арестовал всё имущество и активы Петра Порошенко, обвинённого в государственной измене. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. В частности, арест наложен на корпоративные права и объекты недвижимости.