Белоруссия может оказаться одной из тех стран, что в наибольшей степени выиграют от нынешнего обвала цен на нефтяном рынке. У республики, крайне заинтересованной в дешёвых поставках энергоресурсов, теперь появился более широкий, нежели раньше, спектр возможностей. Нефтяная конъюнктура способна сыграть и стабилизирующую роль в российско-белорусских отношениях, осложнённых экономическими противоречиями.

Вопрос поставок Россией энергоресурсов в Белоруссию остаётся одним из камней преткновения между странами. Президент РБ Александр Лукашенко требует от Кремля уступок по продажи нефти, однако Москва на них идти не спешит. В этом контексте срыв сделки ОПЕК+ и его последствия, разумеется, играют на руку белорусскому руководству. Об этом открыто говорят и в Минске.

Это [даёт] сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе, — заявил, в частности, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Политик имеет в виду, что сейчас республика находится не в столь сильной зависимости от энергоресурсов России, как раньше. Хотя в Минске и заявляли о поиске альтернатив нефти из РФ — в начале года в Белоруссию, например, уже прибыла партия из Норвегии, — о полноценной компенсации российских поставок речь не шла. Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск заявил, что США готовы на 100% обеспечить потребности РБ в нефти. Однако понятно, что одно дело — политическая риторика Вашингтона, а другое — экономическая целесообразность для Белоруссии поставок из-за океана.

Майк Помпео и Александр Лукашенко president.gov.by

Теперь же у Минска есть реальные возможности заполучить с минимальными затратами. В ситуации с обрушением цен на мировом рынке появляется достаточно много дешёвой нефти, а, значит, РБ будет, из чего выбирать, отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Алексей Дзермант.

При этом необходимо понимать, что важна, в первую очередь, конечная выгода. Потому что вслед за ценами на нефть стоимость нефтепродуктов, поставляемых Белоруссией на рынки других стран, также должна будет снизиться. В таком случае упадёт и прибыль конкретных белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Если снижение цен на нефтепродукты будет не столь драматичным, как на само сырьё, тогда появится возможность заработать на разнице. Модернизация на НПЗ республики была проведена достаточно успешно, то есть они теперь могут перерабатывать не только российский сорт нефти Urals, но и другие. Поэтому проблем с покупкой и переработкой сырья быть не должно. Алексей Дзермант белорусский политолог белорусский политолог