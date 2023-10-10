«Обуза для США»: эксперт объяснил, как конфликт в Израиле влияет на Украину Военэксперт Алесин: Украина стала обузой для Соединенных Штатов

Фото: Army Reserve Spc. Veronica Hamilton

Вашингтон озадачен, как красиво «сбагрить» Киев и переложить его поддержку на европейские страны, заявил в разговоре с NEWS.ru военный аналитик Александр Алесин. По его мнению, обострение ситуации вокруг Израиля отрицательно скажется на возможностях Вооруженных сил Украины.

Американцы в панике вышли из Афганистана, чтобы развязать себе руки для операции на Украине, а затем в районе Тайваня, где ситуация развивается по нарастающей. Сейчас уже Украина из объекта первого ранга становится обузой. В Вашингтоне поняли, что там завязли, и думают, как красиво сбагрить Киев и заставить Москву пойти на компромисс. Но это нерешаемая задача, потому что Россия еще не достигла всех своих целей, — заявил Алесин.

Аналитик добавил, что США боятся эскалации на Ближнем Востоке, так как будут вынуждены втянуться в этот конфликт. По его словам, это помешает планам сосредоточить военный потенциал для противостояния с Китаем.

Планировщики из Пентагона учитывают все возможные риски, им явно некстати обострение ситуации вокруг Израиля. Они видят, как Китай активно готовится к войне за Тайвань, наращивает самый большой в мире флот и парк авиации, — подчеркнул Алесин.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что приоритетность Украины для Запада снизится после атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль. По его мнению, Вашингтон начнет работать на два фронта, чтобы справиться с бременем «глобального лидерства».