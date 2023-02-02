Обученный в Британии солдат ВСУ: двадцать минут боя — и мы сдались «РИА Новости»: обученные в Великобритании военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя

Фото: Larissa Schwedes / dpa / Global Look Press

Срочник ВСУ Артем Коваленко рассказал РИА Новости, что группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии на военно-учебной базе Воркоп, сдалась в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в ДНР. По его словам, курс молодого бойца в Великобритании продлился 21 день, после чего его группу отправили на боевое слаживание в рамках 25-й бригады.

В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались, — сказал пленный Коваленко.

Он добавил, что его группу изначально отправили в Волынскую область для патрулирования, а перед отправкой на передовую они провели четыре дня на туристической базе в Святогорске.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о взятии под контроль села Клещеевка под Артемовском, которое украинские войска превратили в укрепрайон. Занятие преобладающей высоты в ДНР помогало противнику удерживать населенный пункт. Бойцы ЧВК назвали ожесточенным сопротивление на этой местности, отметив, что выбить украинские войска получилось благодаря военной хитрости.