Обученные войсками США афганские солдаты перешли на сторону талибов

Часть афганских военнослужащих, обученных силами Великобритании и США, перешли на сторону боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). По предварительным данным, это произошло после захвата Панджшера. Об этом сообщает The Times.

Офицеры британской армии изучили фотографии талибов с оружием. Они пришли к мнению, что некоторые из бойцов используют методы, которым научились у Великобритании и США. Более того, британский военный сообщил, что опознал одного боевика «Талибана», который провел «прямым пальцем» по спусковой скобе пистолета. Это указывает на то, что он был обучен западными войсками, так как талибы держат автомат «случайным образом».

Ещё один британский военный полагает, что талибы применяют жёсткую дисциплину, а это говорит об их обученности.