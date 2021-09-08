16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Обученные войсками США афганские солдаты перешли на сторону талибов

09:50, 08 сентября 2021
Обученные войсками США афганские солдаты перешли на сторону талибов
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Часть афганских военнослужащих, обученных силами Великобритании и США, перешли на сторону боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). По предварительным данным, это произошло после захвата Панджшера. Об этом сообщает The Times.

Офицеры британской армии изучили фотографии талибов с оружием. Они пришли к мнению, что некоторые из бойцов используют методы, которым научились у Великобритании и США. Более того, британский военный сообщил, что опознал одного боевика «Талибана», который провел «прямым пальцем» по спусковой скобе пистолета. Это указывает на то, что он был обучен западными войсками, так как талибы держат автомат «случайным образом». 

Ещё один британский военный полагает, что талибы применяют жёсткую дисциплину, а это говорит об их обученности. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео