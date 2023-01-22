Обстрел Стаханова из РСЗО HIMARS привел к разрушению профилактория завода

Фото: us-pacific-command/flickr.com

ВСУ при обстреле города Стаханова разрушили профилакторий машиностроительного завода, сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По городу выпустили в общей сложности шесть ракет из РСЗО HIMARS.

В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода, — заявили в представительстве.

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Лантратовке в Луганской Народной Республике выросло до 30 человек. Населенный пункт подвергся обстрелам утром 16 декабря. Огонь вели также из РСЗО HIMARS. По селу было выпущено три ракеты.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе ВСУ по гостиничному комплексу на территории базы отдыха «Привал охотника» в Мелитополе. Рогов сообщил, что предварительно известно о двух погибших и еще двух пострадавших мирных жителях. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий позже сообщил, что число пострадавших в результате удара ВСУ из HIMARS по Мелитополю возросло до 10 человек. По его словам, из шести выпущенных ракет две были сбиты ПВО, остальные достигли своей цели. Балицкий заявил, что база отдыха полностью разрушена.