https://static.news.ru/photo/8261e9b6-3537-11ea-8285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

По словам местных жителей, в Триполи сохраняется спокойная обстановка, несмотря на поступающие сообщения о нарушениях вступившего в силу перемирия. 9 января президенты России и Турции подписали совместное заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января и объявить устойчивое прекращение огня.

Очевидцы, на которых ссылается портал Afrigatenews, говорят, что в столицу вернулось спокойствие после девяти месяцев ожесточённых боёв, которые начались после объявления командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром наступления на Триполи.

Как писал NEWS.ru, правительство национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа объявило о прекращении огня в рамках предложенной РФ и Турцией инициативы. Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара также заявила о согласии остановить боевые действия. Официальный представитель генерал Ахмед аль-Мисмари пообещал «жёсткий ответ», если ПНС нарушит перемирие. Однако вскоре стороны начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.