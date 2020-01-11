По словам местных жителей, в Триполи сохраняется спокойная обстановка, несмотря на поступающие сообщения о нарушениях вступившего в силу перемирия. 9 января президенты России и Турции подписали совместное заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января и объявить устойчивое прекращение огня.
Очевидцы, на которых
Как писал NEWS.ru, правительство национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа объявило о прекращении огня в рамках предложенной РФ и Турцией инициативы. Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара также заявила о согласии остановить боевые действия. Официальный представитель генерал Ахмед аль-Мисмари пообещал «жёсткий ответ», если ПНС нарушит перемирие. Однако вскоре стороны начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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