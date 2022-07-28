Обслуживающий транзит в Калининград банк прекратит работу с Россией

Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Литовский Шяуляй банк, который обслуживает весь калининградский транзит, объявил, что собирается прекратить все банковские операции с Россией с 1 сентября. С таким сообщением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

Я вчера был в литовском МИДе, я передал им лично ноту по Шяуляй банку — разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность, — заявил он.

Рябоконь отметил, что прекращение банковских операций может стать вторым ударом по грузовому транзиту. Российское посольство уже направило в литовский МИД ноту протеста из-за ситуации с банком, который собирается прервать финансовые операции с РФ.

Ранее Литва прекратила транзит по железной дороге некоторых попавших под европейские санкции товаров, в том числе строительных материалов, цемента и металлов. Глава думского комитета по контролю Олег Морозов в ответ на это призвал ввести запрет на все товары из Литвы. Он также предложил приостановить энерготрафик в балтийскую республику из Белоруссии и заблокировать литовские активы в российских банках.