Общины Армении и Азербайджана призвали не реагировать на провокации

https://static.news.ru/photo/76e91248-0341-11eb-bf20-fa163e074e61_660.jpg Мехрибан Садыгова Фото: sovetnational.ru

Руководители Федеральных национально-культурных автономий азербайджанцев и армян в России Мехрибан Садыгова и Ара Абрамян официально обратились к соотечественникам из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.

30 сентября стороны провели встречу, которая была организована при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. В конце мероприятия было подписано официальное обращение к соотечественникам, передаёт РИА Новости.

Главы национально-культурных автономий Азербайджана и Армении подчеркнули, что решать конфликт силовым путём недопустимо и призвали Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию.

Обращаясь к соотечественникам, настойчиво просим соблюдать спокойствие, проявлять уважение друг к другу и не поддаваться на провокации. Необходимо взвешенно оценивать ситуацию, уважать и соблюдать законы нашей страны, сохранять межнациональное согласие, — сказано в тексте обращения.

Садыгова и Абрамян заявили о надежде на то, что мудрость народов и совместная история мирного проживания в России «послужат примером для конфликтующих сторон и будут содействовать установлению мира и стабильности на территории Нагорного Карабаха».

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. За это время Пашинян дважды звонил президенту РФ Владимиру Путину. Официальная позиция Кремля остаётся прежней: стороны должны немедленно прекратить боевые действия.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Темой обсуждения были дальнейшие действия вооружённых сил страны.