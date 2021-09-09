Общественница высмеяла санкции Украины против строителей Крымского моста

Украинские санкции против строителей Крымского моста никак не навредят ни Киеву, ни Москве, а все попытки наказать людей, которые возводили сооружение, выглядят просто смешно, потому что носят формальный характер. Об этом «Экономике сегодня» рассказала крымская общественница Светлана Воронцова. Санкции были введены в отношении 24 юридических и физических лиц, их одобрил кабинет министров Украины.

Я сомневаюсь, что у людей, которые работали над проектировкой и созданием нашего Крымского моста, есть недвижимость на Украине, есть какие какие-то активы и финансы, за которые им стоит бояться, — считает эксперт.

По её мнению, Украина в очередной раз пытается «расшевелить» крымскую тему, однако все подобные заявления и санкции носят лишь формальный характер.

Воронцова подчеркнула, что ей смешно наблюдать за украинскими газетами, которые пестрят заголовками о том, что на самом деле Украина тайком построила Крымский мост, а Россия захватила его и приписала все заслуги себе. Всё это очередной бред, из-за которого украинское руководство выглядит просто позорно, считает общественница.

Общественница пояснила, что в настоящее время крымчане желают, чтобы Украина забыла о существовании полуострова. К тому же Крым развивается динамично, обновляется инфраструктура и строятся новые объекты, а украинские чиновники могут продолжать завидовать и выслуживаться перед Западом, заключила Воронцова.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины одобрил и внёс на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины санкции против причастных к строительству Крымского моста. Это 24 юридических и физических лица.

Юридическим лицам будет запрещена возможность пользоваться имуществом на Украине, выводить капиталы и проводить экспортно-импортные операции. Для физических лиц предполагается запретить въезд на Украину, распоряжаться имуществом на её территории, приватизировать и арендовать госимущество. Санкции предусмотрены на пятилетний срок.