Общественница из ДНР оценила иск России в ЕСПЧ

Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) будет сложно не заметить нарушения, приведённые в обращении России против Украины. Об этом в своём Telegram-канале написала заместитель председателя Общественной палаты непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Екатерина Мартьянова.

По мнению Мартьяновой, Россия действует в рамках международного права и пытается включить все правовые нормы для защиты соотечественников.

Украинские власти, которые считали и продолжают считать, что можно безнаказанно сбивать самолёты, заживо сжигать людей и убивать мирных жителей Донбасса, давно перешли «красную линию». Иск отображает ту «чумную» картину, в которую превратилась постмайданная Украина, — написала представитель ДНР.

Екатерина Мартьянова убеждена, что по многим вопросам не увидеть нарушения будет крайне сложно, поскольку их уже увидели международные организации.

Украинские националисты совершают геноцид русского населения Украины. А это мина замедленного действия и для самой Европы. Причём отсутствие санкций со стороны ЕСПЧ может стать дополнительным мотиватором для России по избранию более жёстких мер пресечения произвола на Украине, — резюмировала женщина.

Ранее стало известно, что Россия подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека.

В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, необходимо снять запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.