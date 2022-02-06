Глава «Офицерского собрания» Ивашов выступил против войны с Украиной
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
18:23, 06 февраля 2022
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Председатель «Общероссийского офицерского собрания», генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной и призвал президента Владимира Путина уйти в отставку, следует из текста обращения к главе государства и гражданам РФ. Он отмечает, что боевые действия в отношении Украины поставят под вопрос существование самой России.
Нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе <....> Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону, — говорится в обращении.
Главной же угрозой России он называет «нежизнеспособность модели государства, полную недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества».
Внешние угрозы, по словам Ивашова, тоже существуют, но они «не являются в данный момент критическими» и угрожающими существованию российской государственности. РФ надёжно защищает ядерное оружие, а группировки сил НАТО не наращиваются, отмечает глава организации.