Глава «Офицерского собрания» Ивашов выступил против войны с Украиной

Россия может занять Донбасс в любой момент, полагает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В эфире телеканала NBC он заявил, что ситуация вокруг Украины находится «в окне, когда что-то может случиться», поэтому в США считают, что «эскалация и вторжение возможны в любой момент».

Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая...