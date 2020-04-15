Общее число случаев коронавируса в мире перевалило за два миллиона

Число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 2 млн человек. Скончались — более 126 тыс. пациентов.
Об этом сообщает сайт Worldometers, который собирает статистику о ситуации с коронавирусом в мире. По его данным, заболевание выявлено у 2 000 336 человек. 484 757 пациентов уже выздоровели и выписались из больниц.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — более 614 тыс. случаев. Второе место занимает Испания, где заразились более 174 тыс., а третье — Италия, где коронавирус подтвердился у более, чем 162 тыс. человек,
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан считает, что переливание донорской плазмы крови с антителами, скорее всего, не поможет пациентам с COVID-19 в критическом состоянии.
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