Общее число случаев коронавируса в мире перевалило за два миллиона

https://static.news.ru/photo/ce2f94b2-7eeb-11ea-b052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 2 млн человек. Скончались — более 126 тыс. пациентов.

Об этом сообщает сайт Worldometers, который собирает статистику о ситуации с коронавирусом в мире. По его данным, заболевание выявлено у 2 000 336 человек. 484 757 пациентов уже выздоровели и выписались из больниц.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — более 614 тыс. случаев. Второе место занимает Испания, где заразились более 174 тыс., а третье — Италия, где коронавирус подтвердился у более, чем 162 тыс. человек, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан считает, что переливание донорской плазмы крови с антителами, скорее всего, не поможет пациентам с COVID-19 в критическом состоянии.