«Общая судьба»: историк о будущих отношениях России и Китая Историк Латышев: у России и Китая общая судьба

У России и Китая общая судьба, только вместе они смогут добиться успеха, считает журналист-международник, историк Сергей Латышев. Комментируя «Царьграду» встречу главы МИД России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, эксперт подчеркнул, что КНР показала, что не боится санкционных угроз США.

Судя по сделанным заявлениям с обеих сторон, на переговорах царило полное согласие: мы победим, только стоя спина к спине, у России и Китая — общая судьба. И это прекрасно. <...> Китай показал, что не боится санкционных угроз США и будет вместе с Россией, — пояснил историк.

По его словам, Москва и Пекин договорились оберегать безопасность Евразии. Эксперт уточнил, что КНР также не будет вмешиваться в украинский конфликт. Он предположил, что власти Китая могут проигнорировать запланированную на 16–17 июня конференцию по Украине, в которой Москва отказалась принимать участие. Латышев добавил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которую также обсудили Лавров и Ван И, станет элементом «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, что Москва и Пекин постоянно обсуждают график контактов Путина и Си Цзиньпина. По ее словам, в этом году у лидеров будет возможность побеседовать как в двустороннем формате, так и на полях международных мероприятий.