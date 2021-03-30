ОБСЕ продлила мандат наблюдательной миссии на Украине

https://static.news.ru/photo/435d5998-9202-11eb-8e07-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) утвердил бюджет и продлил мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине ещё на год — до 31 марта 2022 года. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде приветствовала это решение.

Я приветствую достижение консенсуса по бюджету и мандату крупнейшей полевой операции ОБСЕ — Специальной мониторинговой миссии на Украине, — цитирует ТАСС заявление Линде.

Текущий мандат СММ ОБСЕ завершился 31 марта. Страны, входящие в организацию, несколько недель работали над достижением консенсуса по его продлению.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия. По его словам, важным остаётся вопрос, сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний, что Донбасс должен остаться частью Украины, то конфликт может быть решён легко и достаточно быстро, заявил Кулеба. Он добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в Трёхсторонней контактной группе с участием России, Украины и ОБСЕ.